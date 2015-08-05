Тисячі росіян просять Кремль віддати продукти із ЄС нужденним, а не знищувати їх

Більш 150 тисяч підписів зібрала петиція на сайті change.org з вимогою скасувати президентський указ про знищення санкційних продуктів, які ввозяться у Росію, повідомляє Русская служба Би-би-си.

Замість того, щоб знищувати продукти, автори петиції вимагають ухвалити закон "про безоплатну передачу продуктів і товарів народного споживання нужденним категоріям громадян Росії".

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"Навіщо нам знищувати свіжі європейські продукти, якими можна нагодувати ветеранів, пенсіонерів, інвалідів, багатодітних, постраждалих від природних катаклізмів та інших нужденних", - йдеться в петиції.

Її автори звертають увагу на те, що після подорожчання деяких продуктів багато категорії росіян змушені обмежувати себе у їжі. На думку авторів петиції, закон допоміг би таким людям компенсувати те, що вони втратили в результаті санкцій".

На петицію вже відреагували в Кремлі: прес-секретар президента Дмитро Пєсков нагадав, що указ набирає чинності 6 серпня і є обов'язковим для виконання. "Поки потрібно виходити з цього", - так Пєсков відповів на питання про можливість перегляду рішення.

Нагадаємо, 31 липня уряд Росії затвердив процедуру знищення незаконно ввезених в країну санкційних продуктів. Згідно з документом, знищення "проводиться будь-яким доступним способом з дотриманням обов'язкових вимог, передбачених законодавством в області охорони навколишнього середовища".

Позбавлятися від санкційних продуктів наказано у присутності не менше двох незацікавлених осіб. Крім того, документ зобов'язує записувати процедуру на відео і фото із зазначенням дати та часу.

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Також у Россільгоспнагляді заявляли, що будуть знищувати сири, ввезені в Росію з країн Євросоюзу за допомогою бульдозера.

При цьому помічник керівника Россільгоспнагляду Олексій Алексєєнко заявив, що відправляти продукти у дитячі будинки або допомога на схід України недоцільно, оскільки невідомо, ким вироблена ця продукція, які "ризики вона у собі несе". Також він пропонував віддати санкційні продукти на корм худобі.