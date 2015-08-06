Російським чиновникам погрожують в'язницею за поїдання санкційних продуктів

Про це пишуть "Известия" з посиланням на джерело в Росспоживнагляді.

"Інструкції, які розробляються відомством, будуть виключати можливість скуштувати контрабандний товар, а якщо співробітник це зробить, то неналежним чином виконає свої посадові обов'язки. Це, в свою чергу, може спричинити покарання за ч. 1 ст. 293 КК ("Халатність"), що передбачає до 120 тис. рублів штрафу, обов'язкові роботи до 360 годин, виправні роботи до 1 року, або арешт на термін до 3 місяців", - пише видання.

Прес-секретар Россільгоспнагляду Олексій Алексєєнко підтвердив, що поїдання санкційних продуктів посадовими особами вважається порушенням, але не зміг точно сказати, чи підпадає воно під кримінальну статтю.

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"З'їдати не годиться - треба знищувати, щоб продукт не був вживаним в їжу. Це порушення дуже серйозне", - сказав він.

7 серпня 2014 року Росія ввела заборону на поставки деяких товарів з країн ЄС, США, Австралії, Канади та Норвегії. 31 липня уряд Росії затвердив процедуру знищення незаконно ввезених в країну санкційних продуктів. Згідно з документом, знищення "проводиться будь-яким доступним способом з дотриманням обов'язкових вимог, передбачених законодавством в області охорони навколишнього середовища".