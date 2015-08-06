Врятовані у Середземному морі мігранти прибули до Палермо

Корабель ВМС Ірландії Niamh доставив в четвер увечері до порту сицилійського міста Палермо 367 мігрантів з країн Північної Африки, врятованих напередодні приблизно за 15 морських миль від узбережжя Лівії, повідомляють РИА Новости.

За даними берегової охорони Італії, невелике судно, на борту якого перебувало кілька сотень біженців, перекинулося та затонуло в середу, коли кораблі і катери, задіяні в операції ЄС "Тритон", наблизилися до нього, щоб врятувати мігрантів. Відразу після корабельної аварії з моря були витягнуті 25 тіл загиблих, які сьогодні також були доставлені в Палермо. Пошукові роботи тривають, однак поки не вдалося врятувати жодну людину.

Всього в середу на місці аварії було врятовано 373 особи, у тому числі 24 жінки та 13 неповнолітніх дітей. Шість з них відразу ж були відправлені вертольотом до лікарні Палермо. Наразі невідомо, скільки всього осіб знаходилося на борту затонулого судна, однак, за словами самих мігрантів, їх було близько 600. Таким чином, число жертв чергової трагедії може скласти близько 200 осіб.

Востаннє корабельна аварія подібного масштабу відбулася у ніч на 19 квітня приблизно за 60 морських миль від узбережжя Лівії. За свідченнями очевидців, того разу близько 700 осіб на невеликому судні намагалися дістатися до узбережжя Італії, але затонули. Тоді вдалося врятувати лише 28 мігрантів.

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За даними Міжнародної організації з міграції, з початку цього року близько 188 тисяч мігрантів були врятовані під час спроб дістатися до Європи через Середземне море, також за цей період там загинуло більше двох тисяч осіб.