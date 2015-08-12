Керрі: відмова США від ядерної угоди з Іраном призведе до ослаблення долара

Про це заявив голова Державного департаменту США Джон Керрі, передає Reuters.

«Якщо ми розвернемося й відхилимо угоду, а потім скажемо їм: "Вам у будь-якому випадку доведеться підкоритися нашим правилам і санкціям", то це дуже швидкий шлях для американського долара перестати бути резервною валютою світу», - зазначив Керрі.

Читайте такожУ США запідозрили Іран у продовженні робіт на ядерному об'єкті в Парчіні

Він запевнив, що після укладення угоди з країнами "шістки" для Ірану буде практично неможливо розпочати роботу над секретною програмою по розробці ядерного палива таким чином, щоб США цього не помітили.

Керрі зазначив, що можлива втрата США фінансового і політичного впливу не буде відбуватися відразу, але багато країн були «виснажені» в нинішніх міжнародних фінансових умовах.

Читайте такожОбама допустив можливість війни в разі провалу угоди з Іраном

Раніше УНІАН повідомляв, що в Конгресі США представлена резолюція про несхвалення угоди з Іраном щодо ядерної програми.