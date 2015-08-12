У Німеччині назвали "етично неприйнятним" знищення санкційних продуктів в РФ

Як повідомляє радіостанція "Ехо Москви", за словами міністра, "сьогодні у світі голодують люди, тому такі дії є неприпустимими".

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Крістіан Шмідт закликав президента РФ Володимира Путіна послабити заборону на поставки продовольства і запропонував допомогу у врегулюванні кризи.

Довідка УНІАН. Влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія і низка інших країн оголосили про нові санкції стосовно осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій був упроваджений ще у березні – після анексії Росією українського Криму.

7 серпня 2014 року російська влада оголосила про заборону поставок деяких продовольчих товарів з країн, які запровадили або підтримали санкції проти РФ. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.

24 червня президент РФ Володимир Путін заявив про підписання указу про продовження на рік заходів у відповідь на санкції Заходу. Заборона на ввезення таких продуктів діє до 5 серпня 2016 року. Також Путін підписав указ про знищення ввезених на територію РФ продуктів, що потрапили під ембарго. Цей указ почав діяти з 6 серпня.