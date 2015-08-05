У Росії 6 серпня мають намір знищити сотні тонн санкційних продуктів

У Росії 6 серпня мають намір знищити першу партію санкційних продуктів – "не більш як кілька сотень тонн".

Про це заявив журналістам глава Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) Сергій Данкверт, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"Я не думаю, що мова йде про великі обсяги, як ви думаєте. Я думаю, що зараз будуть сотні тонн, але не більш як кілька сотень", - сказав Данкверт.

За його словами, заборонені до ввезення в Росію товари знищувалися і раніше, тому нічого нового в цьому процесі немає.

Він заявив, що обсяг ввезених до Росії товарів після підписання указу про знищення санкційних продуктів зменшився в 10 разів.

"Нелегітимне ввезення зараз скоротилося вже в 10 разів. Ми в постійному контакті з кордоном. Сьогодні в Брянськ, Псков, Смоленськ у 10 разів скоротилися поставки. Казахстан скоротив теж у 10 разів", - сказав він.

При цьому Данкверт заявив, що указ про знищення продуктів меншою мірою стосується Криму.

"Частково ми повертали (в Україну - УНІАН), а зараз ці питання (знищення) будемо обговорювати. Це не такі прості питання, як ви думаєте", - сказав Данкверт.

Довідка УНІАН. Влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія і ряд інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій було запроваджено ще в березні – після анексії РФ українського Криму.

7 серпня 2014 року російська влада оголосила про заборону поставок ряду продовольчих товарів з країн, які запровадили або підтримали санкції проти Росії. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, - США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.

Читайте такожРосія може розширити продовольче ембарго на нові країни – Медведєв

24 червня Путін заявив про підписання указу про продовження на рік заходів у відповідь на санкції Заходу. Заборона на ввезення таких продуктів діє до 5 серпня 2016 року.