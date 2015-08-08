У Росії відзвітували про знищення понад 370 тонн санкційних продуктів

Про це повідомляється на сайті відомства.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, у тимчасовому контрольному ветеринарному пункті "Красная горка" в Смоленській області сьогодні затримано і знищено 3 тонни яловичини. Крім того, там же знищено 20 тонн перцю, затриманого раніше.

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Таким чином, заявляє Россільгоспнагляд, "на сьогодні всього знищено 332 тонни рослинної і 39 тонн харчової продукції тваринного походження".

У відомстві додають, що підлягають знищенню і затримані на цьому ж пункті 40 тонн персиків і нектаринів.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня президент РФ Володимир Путін підписав указ про знищення ввезених на територію РФ продуктів, що потрапили під ембарго. Після цього уряд РФ затвердив правила знищення санкційних продуктів. Указ Путіна почав діяти з 6 серпня.

Між тим 87% росіян, згідно з опитуванням соціологічного центру ЦІМЕС, виступають проти знищення санкційних продуктів.

Зокрема, за словами росіян, вони не розуміють, навіщо це робити, коли в країні стільки незаможних людей і соціальних установ, де не забезпечуються норми харчування.

Також росіяни вважають, що знищення санкційної продукції не несе для російського виробництва жодної користі, а швидше є актом агресії.

Крім того, в країні вже збирають підписи під петицією із зверненням до Путіна, в якій пропонується не знищувати продукти, а роздавати їх бідним через благодійні організації.