У Відні пройшла багатотисячна акція на підтримку мігрантів
Близько 20 тис. людей взяли участь у демонстраціях у Відні проти поганого поводження з мігрантами, що прибувають в країни Євросоюзу.
За повідомленням місцевої поліції, демонстранти тримали в руках плакати з написами: "Ласкаво просимо, біженці" і "Я не хочу, щоб Європа стала братською могилою", передає Бі-бі-сі.
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Частину центру міста було перекрито в ході протесту. Учасники акції співали популярні австрійські пісні про кохання і солідарність.
Раніше австрійська поліція повідомила, що близько тисячі мігрантів приїхали потягом до Відня з Будапешта в понеділок. На платформі мігрантів зустрічали волонтери, які роздавали їм їжу та напої. Багато мігрантів відразу ж пересідали на поїзди, що прямують у Німеччину.
Влітку число мігрантів, які прибувають до країни Європи, досягла рекордного рівня: тільки в липні в країни ЄС прибули 107,5 тис. мігрантів.