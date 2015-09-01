У Відні пройшла багатотисячна акція на підтримку мігрантів

За повідомленням місцевої поліції, демонстранти тримали в руках плакати з написами: "Ласкаво просимо, біженці" і "Я не хочу, щоб Європа стала братською могилою", передає Бі-бі-сі.

Читайте такожЄврокомісар: світ переживає найгіршу кризу з мігрантами з часів Другої світової

Частину центру міста було перекрито в ході протесту. Учасники акції співали популярні австрійські пісні про кохання і солідарність.

Раніше австрійська поліція повідомила, що близько тисячі мігрантів приїхали потягом до Відня з Будапешта в понеділок. На платформі мігрантів зустрічали волонтери, які роздавали їм їжу та напої. Багато мігрантів відразу ж пересідали на поїзди, що прямують у Німеччину.

Влітку число мігрантів, які прибувають до країни Європи, досягла рекордного рівня: тільки в липні в країни ЄС прибули 107,5 тис. мігрантів.