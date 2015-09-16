Мігранти від угорського кордону рушили в бік Хорватії

За повідомленнями місцевих ЗМІ, автобуси тепер перенаправляються в бік Хорватії, звідки мігранти планують дістатися до Німеччини через Словенію та Австрію, передає Бі-бі-сі.

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Сотні мігрантів провели ніч на середу біля закритого угорсько-сербського кордону. Людям довелося збирати дрова, щоб розпалити багаття.

Нагадаємо, в понеділок в Угорщині набуло чинності нове міграційне законодавство, яке дозволяє арештовувати мігрантів, які прибувають в країну нелегально. Крім того, поліція перекрила прикордонний залізничний переїзд, який використовували для проникнення в Угорщину десятки тисяч людей.

Крім цього, Австрія сьогодні запровадила прикордонний контроль на своїх південних і східних кордонах, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі" Таким чином країна намагається впоратися зі зростаючим припливом мігрантів, який в останні кілька днів знову посилився після заходів, вжитих Угорщиною. Контроль відновлений на кордонах з Угорщиною, Італією, Словенією та Словаччиною.

Як зазначила міністр внутрішніх справ Австрії Йоганна Мікль-Лайтнер, Відень буде вести себе в цій ситуації "за прикладом Німеччини". "Інтенсивність контролю на кордоні буде дотримана на тому рівні, який необхідний для забезпечення безпеки", - йдеться в листі австрійської влади, направленому в Брюссель.

Також в ефірі телеканалу ORF австрійський міністр зазначила, що мігрантів не будуть відправляти назад в Угорщину. За її словами, на даний момент "нікого не будуть відсилати назад", враховуючи обставини в Угорщині. Німеччина також не повертатиме мігрантів в Австрію. "Так було домовлено", - сказала вона.