Австрія призупинила залізничне сполучення з Угорщиною через біженців

За словами представника перевізника, поїзди, що йшли з Угорщини, були переповнені - в основному в них їхали мігранти з країн Близького Сходу та Північної Африки.

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На який період перерване залізничне сполучення, не повідомляється. Також тимчасово припинено продаж квитків на потяги в Угорщину, повідомляє Російська служба ВВС.

2 вересня було перервано рух поїздів Eurostar між Парижем і Лондоном через мігрантів, які були помічені на залізничних коліях біля в'їзду в тунель з боку Франції.

Поїзд Eurostar 9055 був зупинений біля терміналу в місті Кале, де знаходиться табір біженців, в якому живуть близько трьох тисяч мігрантів. Повідомляється, що мігранти перебували на рейках між входом в тунель і вантажним терміналом міста Кале.

Минулого тижня сотні нелегальних мігрантів протестували проти рішення Угорщини заборонити їм посадку в потяги, на яких вони могли б відправитися в Німеччину та інші західноєвропейські країни, де вони розраховують отримати притулок.