Майже 6 тисяч мігрантів вночі перейшли кордон Хорватії
Після перекриття Угорщиною своїх кордонів, потік мігрантів до Європи через територію Хорватії.
Про це повідомляє видавництво ITV.com.
"Протягом останньої доби на територію Хорватії проникло 5 650 мігрантів, які після перекриття Угорщиною своїх кордонів шукають новий шлях до Європи", - повідомляють в поліції.
Зазначається, що в середу, 16 вересня, угорська поліція використала проти мігрантів на угорсько-сербському кордоні сльозогінний газ та водяні гармати.
"Мігранти та біженці змінили свій маршрут на Балканах: після того, як Угорщина перекрила свій кордон із Сербією, вони відправилися до Європи через Хорватію", - наголошують у повідомленні.
"Мігранти були помічені за проникненням у Хорватії через декілька пунктів пропуску", - повідомляють в поліції.
Журналіст Agence France-Presse Ерік Рендольф відзначив наявність натовпи мігрантів на маленькій станції Товарник, куди вони прибували тисячами всю ніч".
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Мігрантів для реєстрації відвозять до приймальних центрів на околицях хорватської столиці Загреба. При цьому наголошується, що центри можуть допомогти тисячам мігрантів, але кількість прибулих вже обчислюється десятками тисяч.
5,000 people at tiny Tovarnik station in Croatia, gov must act fast to stop this turning into same chaos as Hungary pic.twitter.com/Lt1J7W4sls
— Eric Randolph (@EricWRandolph) September 17, 2015