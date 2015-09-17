Майже 6 тисяч мігрантів вночі перейшли кордон Хорватії

Про це повідомляє видавництво ITV.com.

"Протягом останньої доби на територію Хорватії проникло 5 650 мігрантів, які після перекриття Угорщиною своїх кордонів шукають новий шлях до Європи", - повідомляють в поліції.

Зазначається, що в середу, 16 вересня, угорська поліція використала проти мігрантів на угорсько-сербському кордоні сльозогінний газ та водяні гармати.

"Мігранти та біженці змінили свій маршрут на Балканах: після того, як Угорщина перекрила свій кордон із Сербією, вони відправилися до Європи через Хорватію", - наголошують у повідомленні.

"Мігранти були помічені за проникненням у Хорватії через декілька пунктів пропуску", - повідомляють в поліції.

Журналіст Agence France-Presse Ерік Рендольф відзначив наявність натовпи мігрантів на маленькій станції Товарник, куди вони прибували тисячами всю ніч".

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Мігрантів для реєстрації відвозять до приймальних центрів на околицях хорватської столиці Загреба. При цьому наголошується, що центри можуть допомогти тисячам мігрантів, але кількість прибулих вже обчислюється десятками тисяч.