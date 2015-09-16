Сербія не може впоратись з тисячами мігрантів, заблокованими на кордоні з Угорщиною

10:56, 16 вересня 2015
Світ
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Сербія не може впоратися з тисячами мігрантів, які скупчились на заблокованому кордоні з Угорщиною і просить Євросоюз вирішити міграційну кризу.

REUTERS

Про це заявив міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич після переговорів з чеським колегою Любомиром Заоралеком в Празі, повідомляє радіо "Свобода".

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"Ідея про повернення всіх мігрантів до Сербії разом з тими, що рухаються з Греції та Македонії, є неприйнятною, тому що тоді ми станемо центром для прибулих", – сказав Івіца Дачич.

Він заявив, що Сербія не може залишатися наодинці з проблемою біженців.

За словами Івіци Дачича, зі 140 тис. мігрантів, які перетнули Сербію, тільки 550 подали клопотання про притулок в цій країні. "Всі інші хотіли б продовжити рух в Західну Європу", - сказав він.

Напередодні влада Угорщини заявила, що мігранти, чиї клопотання про надання притулку вона відкидає, будуть повернуті до Сербії. Південний кордон із Сербією влада Угорщини 15 вересня перекрила колючим дротом.

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