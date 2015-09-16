Хорватія пообіцяла пропустити мігрантів через свою територію

Про це заявив прем'єр-міністр країни Зоран Мілановіч, повідомляє DT.UA з посиланням на Reuters. "Хорватія готова приймати або направляти цих людей туди, куди вони хочуть, а це, очевидно, Німеччина або Скандинавські країни... Вони отримають можливість перетнути Хорватію, і ми їм допоможемо, ми готуємося до цієї можливості ", - сказав Зоран Мілановіч.

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При цьому прем'єр підтвердив, що за минулу ніч в Хорватію з Сербії прибули 150 мігрантів.

Як повідомляв УНІАН, мігранти кинулися в Хорватію, черезе те, що Угорщина закрила свої кордони.

Крім цього, припинено залізничне сполучення між австрійським Зальцбургом і Німеччиною, повідомляє австрійська залізнична компанія OeBB. Рішення було прийнято владою Німеччини.

За останні кілька тижнів тисячі біженців і мігрантів прибули в Зальцбург по дорозі в Мюнхен та інші німецькі міста.

За словами кореспондента Бі-бі-сі, на вокзалі в Зальцбурзі зараз перебуває близько 2 тис. мігрантів. Сотні людей залишили вокзал і попрямували до Німеччини пішки.