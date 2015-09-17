Близько 5 тисяч мігрантів штурмують потяги до Загреба на кордоні Хорватії з Сербією - ЗМІ

Про це заявив представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Ян Капич, повідомляє ТАСС.

За його словами, біженці зібралися на станції "Товарник" поблизу хорватського кордону. "Тут знаходяться від 4 до 5 тисяч осіб, - сказав Капич. - Потяги прибувають, але вони не можуть взяти всіх цих людей".

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Зазначається, що мігранти та біженці продовжують приїжджати на територію республіки, зараз число іноземців, що перейшли кордон, досягло 5650 осіб.

Раніше хорватське ТБ повідомило, що за минулу добу кордон країни з боку Сербії перетнули близько 4 тисяч осіб.

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Згідно з повідомленням, закриття Угорщиною свого кордону направило в бік Хорватії маршрут прямування нелегалів, які прагнуть в країни Західної Європи. Міністр закордонних і європейських справ Хорватії Весна Пусіч заявила, що республіка зможе впоратися з прийомом декількох тисяч мігрантів, однак ще десятки тисяч будуть їй уже не під силу. Разом з тим вона підкреслила, що всі прибулі будуть розміщені, нагодовані, їм буде надана медична допомога, поки вирішуватиметься питання про їх статус.

Як відомо, Угорщина з 15 вересня перекрила кордон з Сербією, а в середу призупинила роботу основного пункту пропуску в Реске на 30 днів. Через це мігранти, які скупчилися на кордоні, виступили з протестами і спробували силою проникнути на територію країни. В результаті зіткнень з угорською поліцією постраждали близько 300 осіб, у тому числі близько 30 дітей, 20 вартових правопорядку, а також кілька журналістів.