У Росії стверджують, що сирійські бойовики відступають

Російська авіація в Сирії здійснила понад 60 вильотів літаків для ураження понад 50 об'єктів інфраструктури терористичної організації "Ісламська держава" (ІД), повідомляє ТАСС з посиланням на заяву начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил РФ генерал-полковника Андрія Картаполова.

"Удари завдавалися цілодобово з авіабази "Хмеймім" на всю глибину території Сирії. Протягом трьох діб нам вдалося підірвати матеріально-технічну базу терористів та істотно знизити їх бойовий потенціал", - говориться в заяві.

За його словами, "розвідка фіксує, що бойовики залишають контрольовані ними райони".

"В їх рядах почалася паніка і дезертирство. Близько 600 найманців залишили свої позиції і намагаються вибратися в Європу", - сказав генерал.

Також Андрій Картаполов заявив, що російська авіагрупа в Сирії буде нарощувати удари по терористах, Міноборони РФ готова до взаємодії з усіма зацікавленими країнами.

"Удари нашої авіації ми будемо не лише продовжувати, але й нарощувати їхню інтенсивність", - сказав він.

Він зазначив, що цілями ударів російської авіації є, насамперед, "пункти управління, склади з боєприпасами та вибухівкою, вузли зв'язку, міні-заводи з виробництва зброї терористів-смертників і табори підготовки бойовиків".

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