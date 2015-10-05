"Лікарі без кордонів" вважають удар по клініці в Кундузі військовим злочином

Бомбардування клініки організації "Лікарі без кордонів" у місті Кундуз на півночі Афганістану є "військовим злочином". З такою заявою виступив генеральний директор гуманітарної організації Крістофер Стоукс, передає українська редакція "Німецької хвилі". За його словами, організація не має жодних сумнівів у цьому, тож слід провести незалежне розслідування всіх обставин трагедії.

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Крістофер Стоукс вказав на недостатність подачі інформації лише від однією зі сторін конфлікту. За оцінками експертів "Лікарів без кордонів", усе вказує на причетність військ Альянсу миротворчих сил під егідою США до бомбардування клініки.

У свою чергу міністр оборони США Ештон Картер гарантував цілковите та прозоре розслідування усіх обставин інциденту. За його словами, ситуація "заплутана та складна", тому "потрібен час, аби з’ясувати факти".

Тим часом кількість загиблих унаслідок авіаудару по клініці в Кундузі зростає. За даними на вечір неділі, жертвами ракетно-бомбового удару стали 22 людини. Серед загиблих співробітники клініки та пацієнти, у тому числі діти. Раніше повідомлялося про 19 загиблих та 37 поранених.