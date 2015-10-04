Обама пообіцяв розслідувати авіаудар по афганській клініці

Він також пообіцяв вжити необхідних заходів по закінченню розслідування. Барак Обама висловив глибокі співчуття сім'ям загиблих і постраждалим, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожВ Афганістані розбомбили госпіталь "Лікарів без кордонів"Наліт на клініку, керовану міжнародною неурядовою організацією "Лікарі без кордонів", був, ймовірно, зроблений помилково ВПС США в ході операції проти талібів, які увірвалися в Кундуз. В результаті загинули 12 співробітників і 7 пацієнтів, 37 чоловік поранені.

Американські військові в Афганістані визнали, що бомбардування могло завдати і інших наслідків.