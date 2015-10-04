Обама пообіцяв розслідувати авіаудар по афганській клініці
09:14, 04 жовтня 2015Світ
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Президент США Барак Обама пообіцяв провести детальне розслідування обставин авіаудару по місцевому шпиталю в місті Кундуз на півночі Афганістану.
REUTERS
Він також пообіцяв вжити необхідних заходів по закінченню розслідування. Барак Обама висловив глибокі співчуття сім'ям загиблих і постраждалим, передає Бі-бі-сі.
Читайте такожВ Афганістані розбомбили госпіталь "Лікарів без кордонів"Наліт на клініку, керовану міжнародною неурядовою організацією "Лікарі без кордонів", був, ймовірно, зроблений помилково ВПС США в ході операції проти талібів, які увірвалися в Кундуз. В результаті загинули 12 співробітників і 7 пацієнтів, 37 чоловік поранені.
Американські військові в Афганістані визнали, що бомбардування могло завдати і інших наслідків.
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