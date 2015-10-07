США не хочуть, щоб Росія перенесла сирійський сценарій на Ірак

Про це заявив представник Держдепартаменту Марк Тонер, повідомляє "Голос Америки". Заява прозвучала після того, як голова російської Ради Федерації Валентина Матвієнко повідомила, що Кремль розгляне можливість поширення своїх повітряних ударів на Ірак, якщо отримає офіційне звернення іракського уряду. При цьому вона додала, що поки Росія не отримувала такого прохання від Багдада.

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Нагадаємо, минулого тижня прем'єр-міністр Іраку Хайдер Абаді сказав, що він готовий подумати над тим, щоб дозволити Росії нанести удари по об'єктах "Ісламської держави" у його країні. "Ми очікували, що міжнародна коаліція, американці нададуть значну повітряну підтримку нашим силам, але ми її не отримали", – сказав він в інтерв'ю телеканалу France 24 на полях Генасамблеї ООН.

Марк Тонер сказав, що американська влада хотіла б, щоб Росія грала "конструктивну" роль у боротьбі з "Ісламською державою" в Сирії. "В основному ми цього не спостерігали – досі", – додав він. За словами представника Держдепартаменту, своїми ударами проти сил помірної опозиції в Сирії Росія лише "нагнітає напруженість".

"Ми не хочемо, щоб та ж сама модель переносилася в Ірак", – сказав Марк Тонер.

США критикують Росію за авіаудари в Сирії, заявляючи, що в більшості випадків їх цілями не є "Ісламська держава".