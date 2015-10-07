Росія допустила можливість координації дій зі США проти ІДІЛ у Сирії

Про це заявив офіційний представник міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков, передає Бі-бі-сі.

За словами Конашенкова, в російському відомстві вже розглянули пропозиції Вашингтона з координації дій. "У цілому ці пропозиції можуть бути прийняті до реалізації", - сказав представник міноборони.

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Як зазначив Конашенков, для координації потрібно уточнити окремі технічні деталі, які будуть у середу обговорюватися представниками російського військового відомства і Пентагону на експертному рівні.

Раніше Вашингтон закликав Росію скоординувати дії проти джихадистів.

Сьогодні стало відомо, що Іран і РФ, які були серйозно стурбовані успіхами повстанців у Сирії, кілька місяців планували військову операцію в цій країні: РФ повинна завдавати ударів по повстанцях з повітря, а іранські сили особливого призначення – діяти на землі.