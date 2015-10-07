Росія почала завдавати ударів по Сирії з бойових кораблів

Про це повідомив міністр оборони Сергій Шойгу в ході доповіді президенту РФ Володимиру Путіну. Він запевнив, що всі ці удари прийшлися на позиції "Ісламської держави", передає Meduza. До операції залучено 4 кораблі Каспійської флотилії ВМФ РФ.

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З 30 вересня російська авіація завдає ударів по Сирії - як по районах, де закріпилися бойовики "Ісламської держави", так і по територіях, які утримують воюючі проти режиму президента країни Башара Асада повстанці. За словами російського міністра, за час операції авіація знищила 19 пунктів управління "Ісламської держави", 12 складів із зброєю і 71 одиницю бронетехніки. Як розповів Сергій Шойгу, сьогодні бойові вильоти здійснюють 23 літака. Примітно, що про залучення кораблів до військової операції раніше не повідомлялося.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу підкреслив, що перемогти "Ісламську державу" без підтримки США і Туреччини неможливо.