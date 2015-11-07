У московському аеропорту "Внуково" застрягли сотні туристів через скасування рейсів до Єгипту
З московського аеропорту "Внуково" приходять повідомлення про скупчення пасажирів, які не змогли вилетіти в Єгипет за придбаними раніше квитками. В аеропорту, де було скасовано три рейси компанії "Оренбурзькі авіалінії", їх зібралося близько тисячі.
За словами співробітника авіакомпанії, ніякої інформації про можливості отримати компенсацію або змінити країну призначення пасажирам не надають. Це повинен зробити туроператор, а з ним зв'язатися не можуть, передає Бі-бі-сі.
Читайте такожПутін доручив призупинити авіасполучення з Єгиптом до з'ясування обставин катастрофи А321Тим часом низка російських туроператорів оголосила про перенаправлення чартерних рейсів, що раніше прямували в Єгипет, у Туреччину.
"Туроператори намагатимуться по максимуму зберегти параметри турів, придбаних туристами, в тому числі їх тривалість і зірковість готелів - настільки, наскільки це буде можливо. В Антальї, за даними туроператорів, зараз сонячно, +25", - заявила журналістам прес-секретар Російського союзу туріндустрії Ірина Тюріна.
Про необхідність призупинити авіасполучення з Єгиптом, заявив у п'ятницю на нараді в Національному антитерористичному комітеті директор ФСБ Олександр Бортніков. Президент Росії Володимир Путін погодився з рекомендацією ФСБ.
Ростуризм оголосив, що створює спеціальний штаб з організації вивозу російських туристів з Єгипту. За інформацією Ростуризму, зараз на відпочинку в Єгипті знаходяться приблизно 45-50 тис. росіян. Прес-секретар Російського союзу туріндустрії Ірина Тюріна заявила, що на вивезення з Єгипту російських туристів, число яких становить близько 50 тис. осіб, може знадобитися місяць.