Російський посол підтвердив, що один з пілотів збитого Су-24 живий

Про це пише Лента.ру з посиланням на Reuters.

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"Один з тих, хто перебував на борту, був поранений під час спуску на парашуті, вже на землі його по-звірячому вбили джихадисти (...) інший зміг втекти і, за останньою інформацією, був підібраний сирійською армією", - зазначив посол.

За його словами, льотчика в даний час мають перевозити на базу Хмеймім, де розгорнуто угруповання російських повітряно-космічних сил.

Нагадаємо, раніше ліванський телеканал повідомляв, що сирійські військові евакуювали другого пілота збитого російського бомбардувальника Су-24.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник, що порушив повітряний простір країни.

Також турецькі військові опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

Сирійські повстанці стверджували, що пілоти Су-24, які катапультувались були застрелені в повітрі, коли спускалися з парашутами. За їх словами, обидва пілоти були виявлені вже загиблими.

У свою чергу джерела в уряді Туреччини стверджують, що пілоти живі і знаходяться у сирійських повстанців, йде робота по їх звільненню.