Спецназ сирійської армії врятував одного з пілотів збитого Су-24 - Al Mayadeen

Зв'язок з пілотом, як пише Лента.ру з посиланням на ліванський телеканал Al Mayadeen, вдалося встановити після шестигодинних пошуків.

Згідно з повідомленням, спецназ сирійської армії протягом двох годин виводив льотчика з тилу бойовиків. В даний час він знаходиться в безпеці на російській авіабазі Хмеймім.

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Однак, варто зазначити, що офіційно інформація поки не підтверджена.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник, що порушив повітряний простір країни.

Також турецькі військові опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 було збито, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

Сирійські повстанці стверджують, що пілоти, які катапультувались,були застрелені в повітрі, коли спускалися з парашутами. За їх словами, обидва пілоти були виявлені вже загиблими.

У свою чергу джерела в уряді Туреччини стверджують, що пілоти живі і знаходяться у сирійських повстанців, йде робота по їх звільненню.