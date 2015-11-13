У Міноборони РФ відреагували на повідомлення ЗМІ про ракетні комплекси С-400 в Сирії

Про це заявив офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков, передає ТАСС.

"Окремі повідомлення про нашу авіабазу, які регулярно з'являються в зарубіжних виданнях, викликають якщо не сміх, то щире здивування. Хотілося б вірити, що ці небилиці публікуються у цілях самореклами", - зазначив генерал на брифінгу для представників іноземних ЗМІ в рамках прес-туру на авіабазу Хмеймім, де дислокована російська авіація.

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При цьому він стверджує, що "жодних С-400 тут, звичайно, не було і немає, це просто дезінформація".

Раніше сьогодні ЗМІ повідомили, що Росія розгорнула новітні зенітні ракетні системи ППО С-400 на авіабазі Хмеймім на сирійському узбережжі в провінції Латакія.