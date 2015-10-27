Шойгу збудував розкішний палац на Рубльовці за $18 мільйонів - блогер (фото)

Про це пише у своєму блозі Георгій Албуров з Фонду боротьби з корупцією.

"Людина, яка все життя перебуває на держслужбі, яка старанно культивує образ аскета, близького до народу, відбудовує собі пекельний палац на Рубльовці на гроші незрозумілого походження. При цьому спочатку записує його на 18-річну доньку, а потім на сестру дружини (щоб не знайшли). У будь-якій нормальній країні така людина має кулею вилітати з держслужби і приземлятися прямо на лаву підсудних", - пише він.

За словами Албурова, земля складається з двох ділянок — 1768 кв. м. і 7232 кв. м., всього 9000 кв. м., в елітному місці на Рубльовці — селищі Барвиха.

Згідно з документами, скани яких публікує блогер, першу з ділянок дехто Олена Олександрівна Антіпіна купила а квітні 2010, другу вона купила а серпні 2012.

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"Цікаво. Майже гектар в серці Рубльовки належить абсолютно невідомій і незрозумілій жінці. (...) Опинившись у глухому куті, ми на всяк випадок вирішили запросити історичні виписки на обидві ділянки (ділянка 1768 кв. м., ділянка 7232 кв. м.) і побачили там прекрасне", - пише Албуров.

Як виявилося, в листопаді 2009 року цю землю в Барвисі купила студентка Ксенія Сергіївна Шойгу — дочка Сергія Шойгу, тодішнього глави МНС і члена вищої ради «Єдиної Росії». Ксенії тоді щойно виповнилося 18 років і необхідність вказувати її в батьківській декларації відпала.

"Як 18-річна студентка Ксенія Шойгу стала власницею землі мінімальною вартістю $100 тис. за сотку або $9 млн за всю ділянку — незрозуміло, і це чудове питання для слідчого комітету", - пише блогер.

За його словами, одна з ділянок Ксенія Шойгу передала Антипіній в квітні 2010, друга дісталася від Шойгу Антипіній в серпні 2012 року, встигнувши при цьому побувати у власності Дмитра Коцюбинського, з яким Шойгу грав у хокей.

При цьому автор наводить схему переходу прав на ділянки.

"Після отримання землі 18-річна Ксенія Сергіївна тут же взялася за будівництво, подивіться на супутниковий знімок від липня 2010. Звідки ж у неї на це гроші? Будівництво такого будинку коштує не менше землі під ним — отже, за грубими оцінками, мінімум $18 мільйонів", - повідомляє Албуров.

"Само собою, цей будинок є лише результатом корупційної діяльності Шойгу, яку треба розслідувати", - зазначає блогер.