Шойгу озвучив подробиці операції з порятунку штурмана збитого Су-24

Про це заявив в середу глава військового відомства РФ генерал армії Сергій Шойгу, повідомляє РИА Новости.

"Операція завершилася успішно. Штурман доставлений на нашу базу. Живий, здоровий", - сказав міністр на засіданні колегії Міноборони.

Міністр РФ зазначив, що операція тривала 12 годин, і подякував "всім нашим хлопцям, які з величезним ризиком працювали всю ніч", — зазначив Шойгу.

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"Я доповів про успішне завершення операції верховному головнокомандувачу (президенту РФ Володимиру Путіну). Він просив передати слова подяки всьому особовому складу, що брав участь у цій операції", — сказав Шойгу.

Нагадаємо, раніше російський посол у Франції Олександр Орлов підтвердив, що один з льотчиків російського Су-24, збитого турецьким F-16, знаходиться в армії президента Сирії Башара Асада.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник, що порушив повітряний простір країни.

Сирійські повстанці стверджували, що пілоти Су-24, які катапультувались, були застрелені в повітрі, коли спускалися з парашутами. За їх словами, обидва пілоти були виявлені вже загиблими.

У свою чергу джерела в уряді Туреччини стверджували, що пілоти живі і знаходяться у сирійських повстанців, йде робота по їх звільненню.