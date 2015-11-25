Президент Туреччини заявив, що не хоче погіршення відносин з Росією

Про це заявив президент країни Реджеп Тайіп Ердоган, передає Бі-бі-сі. За його словами, турецький винищувач F-16, що збив російський літак, діяв в інтересах безпеки країни.

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Президент зазначив, що літак був збитий, коли знаходився в повітряному просторі Туреччини і кілька його уламків упали на турецьку територію, поранивши двох громадян Туреччини.

Реджет Пайіп Ердоган заявив, що Туреччина має намірстримувати приплив мігрантів з Сирії. "Ми продовжимо нашу гуманітарну місію по обидві сторони сирійського кордону. Ми готові вжити всіх необхідних заходів, щоб запобігти новій хвилі імміграції", - сказав він.

Влада Туреччини раніше заявляла, що російський літак порушив повітряний простір країни. У Москві це спростували і заявили, що турецький F-16 вторгся в повітряний простір Сирії.

Як повідомляв УНІАН, вчора президент Росії Володимир Путін назвав обстріл російського Су-24 турецьким винищувачем "ударом у спину від посібників тероризму". Російський президент пригрозив, що цей інцидент спричинить серйозні наслідки для російсько-турецьких відносин.