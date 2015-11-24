У Держдумі Туреччину звинуватили у підтримці ІДІЛ та порівняли збиття Су-24 з терактом над Синаєм

Про це заявив член міжнародного комітету Держдуми, віце-спікер Думи від "Справедливої Росії" Микола Левічев, передає РБК.

"В умовах, коли світова спільнота починає повноцінну боротьбу з тероризмом, розсадником якого стали зайняті ІДІЛ території Сирії, Туреччина проявляє солідарність з терористами і збиває наш літак над територією Сирії", - зазначив він.

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При цьому Левічев заявив, що цей акт "порівнянний з атакою на інший російський літак у небі над Синаєм".

"Зараз, коли очевидний зв'язок Анкари з ІДІЛ, нам необхідно мінімізувати загрозу для наших громадян у Туреччині. Для цього доцільно припинити авіасполучення з цією країною, евакуювати звідти росіян", - наголосив член Держдуми.

Нагадаємо, у Міноборони РФ стверджують, що збитий у Сирії Су-24 "не порушував повітряного простору Туреччини, це зафіксовано об'єктивними засобами контролю".