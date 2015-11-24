Путін запідозрив Туреччину в пособництві терористам: "Вони що, хочуть поставити НАТО на службу ІДІЛ"

Про це повідомляє "Газета.Ru".

«Ми проаналізуємо все, що сталося, і трагедія буде мати серйозні наслідки, в тому числі, і для російсько-турецьких відносин. Не знаю, кому було потрібно те, що зроблено сьогодні, але у всякому разі не нам. І замість того, щоб негайно налагодити з нами необхідні контакти, турецька сторона звернулася до своїх партнерів у НАТО для обговорення цього інциденту, ніби це ми збили турецький літак, а не вони нас. Вони що, хочуть поставити НАТО на службу ІДІЛ?» - заявив Путін.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні турецький літак F-16 збив російський Су-24, що порушив повітряний простір країни. Турецькі військові заявили, що 10 разів попереджали екіпаж російського винищувача про порушення кордону перед тим, як збити літак.

ЗМІ повідомили, що один з пілотів російського Су-24 загинув.