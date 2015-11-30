Ердоган очікує на відповідь від Путіна з приводу зустрічі, попри заяви Кремля
16:28, 30 листопада 2015Світ
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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що продовжує чекати зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Раніше про те, що зустріч не відбудеться, заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.
REUTERS
Про те, що Туреччина як і раніше чекає зустрічі з Росією, Ердоган заявив журналістам в ході кліматичної конференції ООН, повідомляє РБК з посиланням на турецький телеканал NTV. «Ми відправили запит на зустріч з Путіним в перший день (саміту). Ми все ще чекаємо відповіді», — сказав Ердоган.
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Як відомо, раніше Пєсков заявив, що зустріч Путіна і Ердогана в кулуарах кліматичного саміту в Парижі не відбудеться. Крім того, ця зустріч не запланована і на найближчі дні.
За даними Reuters, Анкара також підтвердила плани Ердогана і Путіна не зустрічатися в Парижі.
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