Ердоган очікує на відповідь від Путіна з приводу зустрічі, попри заяви Кремля

Про те, що Туреччина як і раніше чекає зустрічі з Росією, Ердоган заявив журналістам в ході кліматичної конференції ООН, повідомляє РБК з посиланням на турецький телеканал NTV. «Ми відправили запит на зустріч з Путіним в перший день (саміту). Ми все ще чекаємо відповіді», — сказав Ердоган.

Читайте такожУчасники Конференції з клімату зробили "фото на пам'ять" без Путіна

Як відомо, раніше Пєсков заявив, що зустріч Путіна і Ердогана в кулуарах кліматичного саміту в Парижі не відбудеться. Крім того, ця зустріч не запланована і на найближчі дні.

За даними Reuters, Анкара також підтвердила плани Ердогана і Путіна не зустрічатися в Парижі.