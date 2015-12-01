За свої слова не відповідаємо: У Кремлі відмовилися доводити зв'язки Туреччини та ІД

"Головне - це мати інформацію і використовувати її в роботі, яка сфокусована головним чином не на доказах, а на боротьбі з тероризмом. Ця інформація використовується в боротьбі з тероризмом", - цитує слова Пєскова Русская служба Би-би-си.

Нагадаємо, раніше турецький президент заявив, що влада не настільки бесчесна, щоб купувати нафту у терористів.

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"Якщо це буде доведено, то наша національна гордість зажадає, щоб я пішов у відставку", - сказав Ердоган журналістам на міжнародному кліматичному саміті в Парижі.

"Ми не настільки безчесні, щоб купувати нафту у терористів. Якщо буде доведено, що ми це робили, я покину своє крісло. Якщо є якісь докази, то нехай їх пред'являть, подивимося", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, російський президент Володимир Путін заявив, що рішення Туреччини збити російський бомбардувальник Су-24 було нібито продиктоване бажанням убезпечити канали постачання контрабандної нафти з територій, контрольованих угрупованням "Ісламська держава".