Турки, що мешкають в Росії, скаржаться на цькування з боку влади - ЗМІ

Про звернення за допомогою, які почастішали, розповів радник з питань преси посольства Туреччини в Росії Орхан Галигиль, повідомляє РБК.

За його словами, з початку загострення російсько-турецьких відносин з працівниками дипломатичного представництва зв'язалися в цілому кілька десятків людей, які поскаржилися на тиск з боку російської влади. Точне число осіб, що звернулися в посольство, Галигиль назвати не зміг. Як підкреслив представник посольства, громадяни Туреччини зіткнулися з посиленим оглядом на кордоні, додатковими перевірками компаній і тиском за місцем навчання. Деякі були вислані з країни.

Читайте такожПрем'єр Туреччини закликав РФ припинити "безпідставні" звинувачення і сісти за стіл переговорів

Відзначається, що з проблемами зіткнулися студенти відразу декількох російських університетів в регіонах, зокрема у Воронезькій області: у студентів попросили написати заяви, що вони просять ректорат про відрахування.

Крім цього, згідно з повідомленням, співробітники управління ФСКН влаштували рейд в студентському гуртожитку Саратовського державного університету (СДУ) та затримали 32 іноземних студентів, в тому числі 27 громадян Туреччини. Їх запідозрили у вживанні наркотиків і відправили на медичний огляд.

Кілька громадян Туреччини на умовах анонімності розповіли, що до них на роботу приходили поліцейські з перевіркою.

Разом з тим, за даними РБК, 27 листопада співробітники ФМС влаштували облаву на будівництві в Москві, в районі станції метро «Добринінська», і в Хімках. У П'ятигорську тоді ж ФМС перевірила промислові цехи міста. Аналогічні рейди пройшли в Північній Осетії, Вологодської області та Республіці Комі.

У ФМС не прокоментували ситуацію.

Співрозмовник в дипломатичних колах повідомив про 70 звернень проживаючих в Росії турків у своє посольство за допомогою за останній тиждень.