Конфлікт між Москвою та Анкарою набирає обертів: з Туреччини вирішили повернути російських студентів

Про це повідомили у прес-служба міністерства освіти РФ, передає Бі-бі-сі.

У відомстві уточнили, що студентів відправлять додому в "максимально стислі терміни".

За даними міністерства, в Туреччині зараз перебувають щонайменше 100 російських студентів.

Напередодні стало відомо, що влада направила російським університетам листа про необхідність припинити співпрацю з турецькими навчальними закладами. У ньому також повідомлялося про скасування вже запланованих поїздок викладачів і студентів у Туреччину.

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За даними міністерства освіти РФ, зараз у російських університетах навчаються більше тисячі громадян Туреччини. Вони зможуть продовжити навчання, і жодних обмежень щодо них не буде.

"Ми дали вказівку всім вишам, щоб максимально вберегти їх від можливих провокацій, у принципі, вони не відкидаються", - заявляв глава міносвіти РФ Дмитро Ліванов.

Нагадаємо, відносини між Туреччиною та РФ погіршилися після того, як 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.