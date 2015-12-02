Туреччина заявила про перегляд позиції щодо реакції на російські санкції

Про це заявив президент Туреччини Тайїп Ердоган, передає ТАСС з посиланням на телеканал Haber Turk.

За його словами, уряд проведе "консультації зі збройними силами та іншими відомствами".

Щодо питання про росіян, які проживають у Туреччині, Ердоган зазначив, що вони мають права і підпорядковуються законам, чого "Туреччина не може не поважати".

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"Туреччина не стане, керуючись емоціями, наприклад, видворяти тих, хто приїхав сюди з Росії, купив квартиру, оселився", - сказав він.

Росія в контексті нинішньої кризи у відносинах з Туреччиною "підходить до проблеми емоційно", вважає президент Туреччини Тайїп Ердоган.

"Демонстрована Росією позиція недипломатична. Вони підходять до проблеми емоційно, - наголосив Ердоган. - Недобре відразу починати розмову про санкції. Коли всі ввели санкції проти Росії, Туреччина цього не зробила. Ми сказали, що Росія - наш стратегічний партнер, і ми продовжимо постачати їй продовольство", - сказав він. З його точки зору, рішення Росії відмовитися від турецьких продуктів "несерйозне для держави".

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"Ми в цій ситуації поводимося благородно. Ми не говоримо з ними (з росіянами) тією ж мовою, намагаємося використовувати дипломатію. І ми чекаємо, що вони також змінять підхід", - сказав турецький президент.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський літак,що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.

28 листопада президент Росії Володимир Путін ввів санкції проти Туреччини, зокрема, про заборону ввезення окремих видів товарів, виконання послуг, а також призупинив дію безвізового режиму.