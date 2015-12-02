У РФ заявили, що лави ІДІЛ і "Джебхат ан-Нусри" за тиждень поповнили близько 2000 бойовиків з Туреччини

Про це заявив у середу начальник Національного центру управління обороною РФ генерал-лейтенант Михайло Мізинців, повідомляє РИА Новости.

"Тільки за останній тиждень з території Туреччини в загони ІДІЛ і "Джебхат ан-Нусри" перекинуто до 2 тисяч бойовиків, понад 120 тонн боєприпасів та близько 250 одиниць автомобільної техніки різного призначення. За нашими достовірним розвідувальним даними, турецька сторона подібні заходи проводить тривалий час і на регулярній основі", — сказав він на спеціальному брифінгу.

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Нагадаємо, що звинувачення з боку Москви на адресу Анкари почали звучати після знищення російського Су-24, який порушив повітряний простір Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, російський президент Володимир Путін заявив, що рішення Туреччини збити російський бомбардувальник Су-24 було нібито продиктовано бажанням убезпечити канали постачання контрабандної нафти з територій, контрольованих угрупованням "Ісламська держава".

Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган, у свою чергу заявив, що влада не настільки є безчесною, щоб купувати нафту у терористів.

"Ми не настільки безчесні, щоб купувати нафту у терористів. Якщо буде доведено, що ми це робили, я покину своє крісло. Якщо є якісь докази, то нехай їх пред'являть, подивимося", - додав він.