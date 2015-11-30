У Росію доставили тіло пілота збитого Туреччиною Су-24

Про це повідомляє прес-служба Міноборони РФ.

«Літак військово-транспортної авіації Міноборони Росії доставив з Анкари на військовий аеродром Чкаловський тіло Героя Російської Федерації, командира екіпажу Су-24 підполковника Олега Пєшкова, збитого 24 листопада турецьким винищувачем в небі Сирії», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що під час польоту в повітряному просторі РФ літак супроводжував ескорт винищувачів. На аеродромі Чкаловський військовий літак з тілом загиблого зустрічали міністр оборони Росії Сергій Шойгу і головнокомандувач Повітряно-космічними силами Росії генерал-полковник Віктор Бондарєв.

Читайте такожМедведєв заговорив про можливе розширення санкцій проти Туреччини через збитий Су-24

«Через зрадницький постріл в спину життя прекрасної людини, прекрасного пілота перервалося», - заявив Бондарєв і пообіцяв, що «ті, хто задумав і виконав цю зраду, понесуть заслужену кару».

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його екіпаж 10 разів попереджали про порушення повітряного простору. У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.

Читайте такожПрем'єри Греції і Туреччини обмінялися колючими твітами з приводу збитого Су-24