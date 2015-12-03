"Хлопець знає ремесло": губернатор Підмосков'я продовжить співпрацювати із сином генпрокурора Чайки

Про це заявив губернатор Московської області Олександр Воробйов після публікації розслідування Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального, передає РБК.

"Я співпрацював з Ігорем Юрійовичем (Чайкою - Ред.), він дуже сумлінно ставився до того, що я доручав. Ті проекти, які робилися, були, по суті, позбавлені витрат з бюджету, що робить особливу честь Ігореві", - сказав він.

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"Навіщо припиняти? Хлопець знає ремесло дуже добре", - заявив губернатор Підмосков'я у відповідь на питання про те, чи не буде припинено співпрацю з Ігорем Чайкою.

Раніше генеральний прокурор Росії Юрій Чайка заявив, що вважає брехливими і безпідставними звинувачення, викладені в публікації Фонду боротьби з корупцією (ФБК), що стосується нібито незаконної діяльності членів його сім'ї.

Вчора прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що в Кремлі не встигли прочитати скандальне розслідування про сім'ю генпрокурора РФ через підготовки послання Путіна.

Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.

Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіною інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.