"Хлопець знає ремесло": губернатор Підмосков'я продовжить співпрацювати із сином генпрокурора Чайки
Влада Підмосков'я не планує припиняти співпрацю із сином генерального прокурора Юрія Чайки Ігорем.
Про це заявив губернатор Московської області Олександр Воробйов після публікації розслідування Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального, передає РБК.
"Я співпрацював з Ігорем Юрійовичем (Чайкою - Ред.), він дуже сумлінно ставився до того, що я доручав. Ті проекти, які робилися, були, по суті, позбавлені витрат з бюджету, що робить особливу честь Ігореві", - сказав він.
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"Навіщо припиняти? Хлопець знає ремесло дуже добре", - заявив губернатор Підмосков'я у відповідь на питання про те, чи не буде припинено співпрацю з Ігорем Чайкою.
Раніше генеральний прокурор Росії Юрій Чайка заявив, що вважає брехливими і безпідставними звинувачення, викладені в публікації Фонду боротьби з корупцією (ФБК), що стосується нібито незаконної діяльності членів його сім'ї.
Вчора прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що в Кремлі не встигли прочитати скандальне розслідування про сім'ю генпрокурора РФ через підготовки послання Путіна.
Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.
Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіною інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.