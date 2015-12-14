"Нашому терпінню є межа": МЗС Туреччини назвало надмірною реакцію РФ на інцидент в Егейському морі

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, коментуючи інцидент з російським сторожовим кораблем "Сметливый", передає Lenta.ru з посиланням на Reuters.

"Там було лише наше риболовецьке судно, мені здається, реакція російського корабля була надмірною", - заявив глава турецького МЗС.

"Росія і Туреччина, безумовно, повинні відновити довірчі відносини, які у нас завжди були, але нашому терпінню є межа", - резюмував міністр.

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За його словами, Росія вже поставила себе в дурну ситуацію, заявивши, що Анкара збила російський літак, намагаючись захистити нафту, яка поставляється "Ісламською державою" (ІД).

На завершення промови Чавушоглу розкритикував повітряну операцію Повітряно-космічних сил (ПКС) РФ у Сирії, сказавши, що до цілей Москви боротьба з терором не входить, і лише 8% ударів завдаються по позиціях ІД. Він також заявив, що перемогти бойовиків можна тільки відправивши в зону конфлікту військовий контингент.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня екіпаж сторожового корабля ВМФ Росії "Сметливый" відкрив вогонь зі стрілецької зброї по турецькому рибопромисловому судну, яке пропливало повз нього в Егейському морі, після чого останнє, так і не виходячи на зв'язок, змінило курс.

Після інциденту в Міноборони Росії був викликаний військовий аташе при посольстві Туреччини.

Нагадаємо, відносини між РФ і Туреччиною загострилися після того, як 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни. Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.