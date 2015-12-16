Спільна слідча група ще не визначилася з форматом трибуналу щодо MH17 - посол Нідерландів
Посол Королівства Нідерланди в Україні Кейс Кломпенхаувер заявляє, що спільна слідча група у складі України, Нідерландів, Малайзії, Австралії та Бельгії ще не визначилася з остаточним форматом трибуналу щодо притягнення усіх винних за збиття літака "Малайзійських авіаліній" MH17 до відповідальності.
Про це він сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.
"Рішення ще не прийняте щодо формату, але розслідування продовжує тривати", - сказав дипломат.
Він не уточнив можливих термінів прийняття остаточного рішення.
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Як повідомляв УНІАН, 23 листопада під час перебування в Україні міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс прогнозував, що рішення про можливе створення міжнародного трибуналу з притягнення до відповідальності винних у збитті MH17 буде прийнято упродовж наступних кількох тижнів.
"Ми зараз разом працюємо в рамках спільної слідчої групи та партнерами над пошуком найкращих засобів, якими можуть бути національне судове обвинувачення або міжнародний трибунал. Рішення про це буде прийнято, я думаю, впродовж наступних кількох тижнів", - заявляв у Києві Кундерс.
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Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня оприлюднила звіт про причини катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» МН17 у липні 2014 року на Донбасі.
Встановлено, що літак був збитий ракетою «Бук».
Зокрема, згідно зі звітом, авіакатастрофа «сталась через детонацію боєголовки типу 9N314M, яку випустили із зенітно-ракетного комплексу "Бук" на сході України».
За словами голови Радбезу Нідерландів, в результаті вибуху передня частина літака була зруйнована, а літак розламався у повітрі.
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Він констатував, що троє членів екіпажу в кабіні загинули на місці.
Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року в Донецькій області.
Загинули усі 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.