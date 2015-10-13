Рада безпеки Нідерландів оприлюднила фільм про розслідування катастрофи МН17

У відповідному відео, опублікованому на Youtube, показано момент ураження борту літака ракетою "Бука".

Читайте такожРакета "Бук-1" була запущена з підконтрольного бойовикам Сніжного назустріч МН17 - Зубко

"Боєголовка розірвалася зліва від кабіни пілотів менш ніж в метрі від літака. Три члени екіпажу загинули від вражаючих елементів, якими начинена ракета. Пасажири лайнера і інші члени екіпажу теж загинули майже миттєво", - зазначається у фільмі.

За даними Ради безпеки Нідерландів, ракету було запущена з території площею 320 квадратних кілометрів.

Варто відзначити, що в окреслену територію не потрапило село Зарощенське, з околиць якого, за версією російського "Алмаз-Антея", був збитий літак.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Загинули 298 осіб, які були на борту. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

В Нідерландах також паралельно ведеться окреме кримінальне розслідування, яке покликане виявити конкретних винуватців авіакатастрофи. До цього процесу залучені слідчі з Нідерландів, Малайзії, Бельгії, Австралії та України. Його результати очікують до кінця року.



