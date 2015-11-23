МЗС Нідерландів: Рішення про створення міжнародного трибуналу щодо MH17 приймуть найближчим часом

Міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Берт Кундерс прогнозує, що рішення про створення міжнародного трибуналу з притягнення до відповідальності винних у збитті літака "Малайзійських авіаліній" MH17 буде прийнято упродовж наступних кількох тижнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

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Міністр нагадав, що спільна слідча група у складі України, Нідерландів, Малайзії, Австралії та Бельгії працює над пошуком правових механізмів з метою притягнути до відповідальності усіх відповідальних за збиття літака MH17.

Він зазначив, що Російська Федерація на засіданні Ради безпеки ООН ветувала створення відповідного механізму.

"Ми зараз разом працюємо в рамках спільної слідчої групи та партнерами над пошуком найкращих засобів, якими можуть бути національне судове обвинувачення або міжнародний трибунал. Рішення про це буде прийнято, я думаю, впродовж наступних кількох тижнів", - заявив Кундерс.

Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня оприлюднила звіт про причини катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» МН17 у липні 2014 року на Донбасі.

Встановлено, що літак був збитий ракетою «Бук».

Зокрема, згідно зі звітом, авіакатастрофа «сталась через детонацію боєголовки типу 9N314M, яку випустили із зенітно-ракетного комплексу "Бук" на сході України».

За словами голови Радбезу Нідерландів, в результаті вибуху передня частина літака була зруйнована, а літак розламався у повітрі.

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Він констатував, що троє членів екіпажу в кабіні загинули на місці.

Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Загинули усі 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.