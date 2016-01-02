У Саудівській Аравії протестують через страту шиїтського проповідника

Понад тисячу людей вийшли на вулиці міста Ель-Катіф, незважаючи на чинну в країні заборону на масові акції протесту, передає Бі-бі-сі.

У натовпі лунають заклики розправитися з королівською родиною Саудівської Аравії.

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За інформацією агентства Reuters, лідер іракських шиїтів Муктада ас-Садр закликав жителів Іраку, Саудівської Аравії та інших країн Перської затоки вийти на вулиці на знак протесту проти страти аль-Німра. Мирні протести шиїтів, за його словами, допоможуть в майбутньому впоратися з "державним тероризмом".

Іран викликав саудівського повіреного у справах у Тегерані, щоб висловити йому офіційний протест через страту аль-Німра, повідомляє державне телебачення Ірану.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністерство внутрішніх справ Саудівської Аравії заявило про страту 47 осіб, визнаних винними у змові і здійсненні терактів, спрямованих проти цивільних осіб і сил безпеки. Серед них був шиїтський священнослужитель Німр Аль-Німр.