Влада Туреччини видаватиме мігрантам дозволи на роботу

Про це заявив міністр у справах ЄС Волкан Бозкір після зустрічі в Анкарі з першим віце-президентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом, повідомляє українсмька редакція "Німецької хвилі" з посиланням на Reuters.

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За словами Волкана Бозкіра, кількість нелегальних мігрантів у 2015 році перевищила 150 тис. осіб, щодня турецька влада "зупиняє" 500 мігрантів, додав він.

Нагажаємо, 8 січня турецький уряд запровадив візові обмеження для сирійців, які прибувають до країни повітрям або морем. На думку міністерства закордонних справ країни, це допоможе скоротити кількість сирійців, які прибувають з третіх країн - Лівану чи Єгипету.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада 2015 року Євросоюз і Туреччина уклали угоду, згідно з якою Анкара погодилася допомогти зупинити потік мігрантів до Європи в обмін на фінансову підтримку, спрощення візового режиму та відновлення переговорів про вступ до ЄС. Після цього Євросоюз виділив 3 млрд євро допомоги Анкарі для покращення умов перебування біженців. У відповідь Брюссель очікує, що Анкара докладе зусиль для зупинки потоку мігрантів до країн ЄС.