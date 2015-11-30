Євросоюз і Туреччина досягли угоди щодо подолання мігрантської кризи

Ці кошти призначені для підвищення рівня життя шукачів притулку, які перебувають у країні. Також йшлося про те, що Туреччина допоможе зупинити потік шукачів притулку до Євросоюзу в обмін на фінансову підтримку, спрощення візового режиму та відновлення переговорів про вступ до ЄС. Про це лідери 28 країн-членів ЄС та Туреччини домовились під час саміту у Брюсселі, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі" з посиланням на інформагентство Reuters.

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Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу назвав домовленість "новим початком" відносин між Брюсселем і Анкарою.

Президент Європейської Ради Дональд Туск, своєю чергою, заявив, що угода між ЄС та Туреччиною встановлює чіткий план "для відновлення порядку на наших спільних кордонах".

Як повідомлялось, раніше країни Євросоюзу планували погодитися прийняти до себе 400 тис. мігрантів, які перебувають у Туреччині, у разі успішної співпраці з Анкарою у стримуванні міграційного потоку.