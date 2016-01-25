В Німеччині погрожують Греції виключенням з Шенгенської зони

"Нам потрібне перманентне, значне і тривале скорочення потоку мігрантів, помітне вже найближчими тижнями", - заявив Томас де Мезьєр перед початком зустрічі міністрів внутрішніх справ країн ЄС у Амстердамі, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі" "Ми впливатимемо на Грецію, щоб вона виконала своє "домашнє завдання", - сказав німецький міністр.

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Він вважає за можливе виключення Греції з Шенгенської угоди, якщо з боку Греції бракуватиме відчутних результатів скорочення кількості біженців, що через її кордони потрапляють до Євросоюзу.

"Якщо люди не здатні захистити зовнішні кордони Європи - тоді зовнішній кордон Шенгену відсунеться назад до Центральної Європи", - додала міністр внутрішніх справ Австрії Йоганна Мікль-Лайтнер.

Водночас деякі міністри відкинули ідею виключення Греції з Шенгену. "Європа повинна залишатися стабільною структурою (…), не може бути шматків Європи всередині і шматків назовні, оскільки це стане початком розпаду", - сказав міністр внутрішніх справ Італії Ангеліно Альфано перед зустріччю в Амстердамі.

Як повідомлялося, через Грецію минулого року до Німеччини прибули, за різними даними, від 848 тис. до понад мільйона мігрантів. Греція не може впоратись зреєстрацією усіх мігрантів. У країні фіксують прибуття приблизно лише кожного четвертого мігранта.