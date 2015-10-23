До Греції з понеділка прибула рекордна кількість біженців – майже 50 тисяч

Про це повідомив офіційний представник Міжнародної організації з міграції Джоел Міллман, передає ТАСС.

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"Незважаючи на погодні умови, які погіршуються, близько 48 тисяч біженців і мігрантів прибули на грецькі острови з Туреччини - в середньому по 9600 осіб щодня", - зазначив він.

За словами Міллмана, найбільша група мігрантів і біженців прибула 20 жовтня - 10994 людини: "це самий потужний міграційний потік з початку цього року" і він "застав зненацька багато місцева влада".

З початку тижня найбільше мігрантів прибули на острів Лесбос – понад 27,2 тисяч. На Хіос - понад 9,7 тисяч осіб. Якщо влітку Хіос приймав у середньому на 300 осіб на день, то минулого тижня це число зросло до 2 тисяч.

"Поряд із зростанням числа прибуваючих зросла кількість смертей", - зазначив Міллман.

З 19 жовтня сталося дві аварії - 19 та 21 жовтня. Загинули 18 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу домовилися про розподіл 120 тис. біженців.