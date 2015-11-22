Понад 700 біженців вже кілька днів не пропускають з Греції до Македонії - ЗМІ

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на македонський інтернет-портал emagazin.mk, на територію країни пропускаються тільки прохачі притулку з Сирії, Іраку та Афганістану. Іншим влада Македонії присвоїла статус "економічні біженці" та відмовила у в'їзді. Серед застряглих на кордоні мігрантів - представники Пакистану, Судану, Конго, Марокко і Бангладеш.

Раніше Македонія, Сербія, Хорватія і Словенія винесли спільне рішення про пропуск сирійських, іракських і афганських біженців, які постраждали в результаті воєнних дій. Згідно з рішенням, решта отримують відмову балканських країн. В результаті на прикордонному пункті Ідомені з грецького боку перебуває багато людей, які змушені в зимових умовах жити на відкритому повітрі. Волонтери, які надають їм допомогу, зазначають, що мігрантам не вистачає продуктів харчування, теплих речей, ковдр і можливостей для повноцінного відпочинку.

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Управління ООН у справах біженців (UNHCR), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Міжнародна організація міграції (IOM) піддали критиці рішення македонської влади про поділ біженців на дві категорії. У спільній заяві організацій під егідою ООН відзначається, що вжиті заходи призвели до "напружених ситуацій на прикордонних пунктах пропуску", залишивши мігрантів і біженців "в підвішеному стані".

Зазначимо, що за даними агентства Frontex, з 1 січня по 1 листопада 2015 року зовнішні кордони ЄС перетнули 1,2 млн нелегальних мігрантів.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Сербія і Македонія пропускають через свої кордони біженців з Сирії, Афганістану та Іраку, але завертають африканців. У зв'язку з цим рішенням сотні людей залишилися стояти на кордоні. Між Сербією і Хорватією 400 мігрантів не впустили в поїзд. Інша група мігрантів застрягла на нейтральній території між Македонією та Грецією, коли Македонія закрила свій кордон.