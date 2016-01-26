В Алеппо смертник підірвав автоцистерну, загинули щонайменше 23 людей

Як передає Радіо Свобода, про це повідомила група "Сирійська обсерваторія з прав людини", що базується у Великій Британії.

За її даними, серед убитих є 19 бійців потужного ісламського угруповання, зокрема 4 командирів і 4 цивільних осіб.

Повідомляється, що напад стався біля міста Сукарі на КПП, що є веде до одного з об’єктів безпеки, який належить угрупованню "Ахрар аш-Шам". За попередніми даними, загинули і кілька ув’язнених, що були на території цього об’єкту, пошкоджено також 3 будівлі.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух, однак "Ахрар аш-Шам" останнім часом неодноразово ставав об’єктом атак.

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У вересні 2014 року більшість керівного складу угруповання було знищене через вибух в штаб-квартирі у провінції Ідліб, тоді загинуло близько 50 людей.

Серед підозрюваних були сирійський режим і бойовики угруповання "Ісламська держава".

"Сирійська обсерваторія з прав людини" також повідомила, що командир "Ахрар аш-Шам" та 11 членів групи також були вбиті 25 січня в ході російського авіаудару, серед загиблих було і троє дітей.

Помірковане ісламське угруповання "Ахрар аш-Шам" контролює провінцію Ідліб і разом з партнерськими "Аль-Каїдою" та "Фронтом Аль-Нусра" бореться проти Башара Аль-Асада і угруповання "Ісламська держава".

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