Прес-секретар Кадирова пояснив історію з тортом унікально тонким гумором шефа

Про це він сказав в ефірі "Русской службы новостей".

"Гумор у Рамзана Ахматовича дуже тонкий, він не лежить на поверхні. Він просто унікальний, на рівні народного фольклору, який живе віками. На жаль, не у всіх таке почуття гумору. Якщо навіть він щось скаже з гумором, бувають люди, які сприймають це всерйоз, на свій рахунок. Гумор теж треба розуміти", - сказав Карімов.

Нагадаємо, вчора Кадиров виклав у свій Instagram фото, де він зображений з вимазаним тортом Басковим. За словами Кадирова, Басков "бігає і просить повторення банкету".

Фото привернуло особливу увагу, оскільки з'явилося на наступний день після нападу в Москві на лідера опозиційної партії ПАРНАС і екс-прем'єра РФ Михайла Касьянова, в якого невідомий запустив тортом в ресторані, куди політик прийшов повечеряти.

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За словами заступника Касьянова по партії, з нападником прийшла "група підтримки" з десятка-двох чеченців, які після інциденту роз'їхалися на кількох дорогих автомобілях, що свідчить про встановлене за Касьяновим професійне стеження.

До цього Кадиров опублікував в Instagram відео з Касьяновим і журналістом Володимиром Кара-Мурзою "під прицілом".

"Касьянов приїхав у Страсбург за грошима для російської опозиції. Хто не зрозумів, той зрозуміє", - йшлося в коментарі чеченського лідера.

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