Прес-секретар Кадирова пояснив історію з тортом унікально тонким гумором шефа
Прес-секретар глави Чечні Альві Карімов заявив, що публікація його шефом Рамзаном Кадировим фотографії зі співаком Миколою Басковим, вимазаним у торті, є виявом тонкого почуття гумору.
Про це він сказав в ефірі "Русской службы новостей".
"Гумор у Рамзана Ахматовича дуже тонкий, він не лежить на поверхні. Він просто унікальний, на рівні народного фольклору, який живе віками. На жаль, не у всіх таке почуття гумору. Якщо навіть він щось скаже з гумором, бувають люди, які сприймають це всерйоз, на свій рахунок. Гумор теж треба розуміти", - сказав Карімов.
Нагадаємо, вчора Кадиров виклав у свій Instagram фото, де він зображений з вимазаним тортом Басковим. За словами Кадирова, Басков "бігає і просить повторення банкету".
Фото привернуло особливу увагу, оскільки з'явилося на наступний день після нападу в Москві на лідера опозиційної партії ПАРНАС і екс-прем'єра РФ Михайла Касьянова, в якого невідомий запустив тортом в ресторані, куди політик прийшов повечеряти.
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За словами заступника Касьянова по партії, з нападником прийшла "група підтримки" з десятка-двох чеченців, які після інциденту роз'їхалися на кількох дорогих автомобілях, що свідчить про встановлене за Касьяновим професійне стеження.
До цього Кадиров опублікував в Instagram відео з Касьяновим і журналістом Володимиром Кара-Мурзою "під прицілом".
"Касьянов приїхав у Страсбург за грошима для російської опозиції. Хто не зрозумів, той зрозуміє", - йшлося в коментарі чеченського лідера.
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