Касьянов розповів про подробиці нападу в ресторані

Раніше заступник голови партії ПАРНАС Костянтин Мерзлікін повідомив, що невідомі напали на Касьянова в одному з ресторанів центрі Москви.

Касьянов розповів РИА Новости, що ввечері прийшов повечеряти в один з ресторанів у центрі столиці. В цей час туди зайшла група невідомих, двоє з яких підійшли до столика політика. Один з них з відстані приблизно одного метра кинув торт, вигукуючи погрози.

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"Він не схибив, я весь в торті був... Цей чоловік продовжував викрикувати погрози і образи на мою адресу... І все, вони спокійно пішли", — сказав Касьянов.

"Вже подав заяву в поліцію... Вже чимось займаються. Це Китай-Город", — повідомив Касьянов.

Як відомо, у ніч на 1 лютого глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео з Михайлом Касьяновим і Володимиром Кара-Мурзою "під прицілом". Пост був розміщений в його Instagram.

"Касьянов приїхав у Страсбург за грошима для російської опозиції». Хто не зрозумів, той зрозуміє", — йдеться в повідомленні Кадирова.